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Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Новость на русском → Україна, П'ятниця 23 квітня 2021 17:27
Курс долара перейшов до зростання на міжбанку Фото: курс долара на міжбанку торгується нижче 28 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 23 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,94 гривень за долар, курс в покупці до 27,92 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 11 копійок до 33,70 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9200 - 27,9450 грн/долар, євро 33,6826 - 33,7016 грн/євро, російський рубль 0,3725-0,3730 грн/рубль.

Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Нагадаємо, 22 квітня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9100 - 27,9300 грн/долар, євро 33,5729 - 33,5914 грн/євро, російський рубль 0,3681 - 0,3685 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 26 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,90 гривень за долар. Курс знизився на 16 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 26 квітня встановлено на такому рівні: 27,9014 гривень за 1 долар (-0,1628 грн). При цьому курс долара на 23 квітня становить: 28,0642 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після того, як напередодні він піднявся до максимуму з початку лютого.

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