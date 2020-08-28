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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Київ, П'ятниця 28 серпня 2020 10:58
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар відійшов від рівня 27,50 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 28 серпня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 27,47 гривень за долар, курс купівлі до 27,45 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 19 копійки до 32,66 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,4500 - 27,4750 грн/долар, євро 32,6325 - 32,6622 грн/євро, російський рубль 0,3671 - 0,3676 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,4500

27,4750

EUR/UAH

32,6325

32,6622

RUB/UAH

0,3671

0,3676

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Відзначимо, 27 серпня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,4950 - 27,5200 грн/долар, євро 32,4495 - 32,4763 грн/євро, російський рубль 0,3668 - 0,3675 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 28 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,46 гривень за долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, Мінекономіки поліпшило очікування на 2020 рік за курсом долара. Міністерство очікує, що середньорічний курс у 2020 році становитиме 27 гривень за долар (в офіційному прогнозі - 29,5 гривень за долар), наприкінці року - 28,3 гривень +/- 1 гривня (в офіційному прогнозі - 30 гривень за долар).

Як повідомляло РБК-Україна, глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що визнання банку "Аркада" неплатоспроможним не позначиться на банківській системі України, оскільки спеціалізований банк займав невелику частку.

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