Курс долара на міжбанку перевищив психологічну відмітку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав до рівня 27,50 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 27 серпня 2020 року порівняно з закриттям попередньої сесії зріс на 4 копійки до 27,52 гривні за долар, курс купівлі до 27,49 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 32,47 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,4950 - 27,5200 грн/долар, євро 32,4495 - 32,4763 грн/євро, російський рубль 0,3668 - 0,3675 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,4950 27,5200 EUR/UAH 32,4495 32,4763 RUB/UAH 0,3668 0,3675

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 26 серпня 2020 року закрилися в діапазоні: 27,4550 - 27,4850 грн/долар, євро 32,4408 - 32,4762 грн/євро, російський рубль 0,3619 - 0,3625 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 27 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 27,58 гривень за долар. Курс євро виріс на 2 копійки до 32,50 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,35 (27,28 - 26 серпня), продажу - 27,58 (27,52 - 26 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,06 (32,00 - 26 серпня), продажу - 32,50 (32,48 - 26 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,39 (3,39 - 26 серпня), продажу 3,77 (3,77 - 26 серпня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 28 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,46 гривень за долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 28 серпня встановлено на такому рівні: 27,4615 гривень за 1 долар (+0,0755 грн). При цьому курс долара на 27 серпня становить 27,386 гривень за 1 долар