Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

курс долара на міжбанку за станом на 10:30 31 липня 2020 року у продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,67 гривень за долар, курс купівлі до 26,65 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 22 копійки до 32,91 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,6500 - 26,6700 грн/долар, євро 32,8896 - 32,9134 грн/євро, російський рубль 0,3765 - 0,3770 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6500 26,6700 EUR/UAH 32,8896 32,9134 RUB/UAH 0,3765 0,3770

Торги по долару на міжбанку 30 липня 2020 року закрилися в діапазоні 27,7000 - 27,7300 грн/долар, євро 32,6610 - 32,6936 грн/євро, російський рубль 0,3765 - 0,3771 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 31 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,69 гривень за долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Зазначимо, офіційний курс долара до гривні за липень 2020 року зріс на 3,7% з 26,69 гривень за долар до 27,69 гривень за долар.

У НБУ вважають, що тимчасове зростання турбулентності на валютному ринку і девальвація гривні в липні обумовлені ситуативними, психологічними чинниками