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НБУ на 17 червня різко знизив курс долара

Новини » Фінанси     17.06.2020 - 07:30
НБУ на 17 червня різко знизив курс долара
Фото: долар трохи подешевшав (РБК-Україна)

Курс долара на 17 червня опустили відразу на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 17 червня 2020 року опустив курс долара відразу на 10 копійок. Офіційний курс встановлено на рівні 26,74 гривень за долар.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Згідно з даними НБУ, офіційний курс на 17 червня встановлено на рівні 26,7424 гривень за один долар (-0,1016 грн). При цьому курс долара на 16 червня становив 26,844 гривень.

НБУ на 17 червня різко знизив курс долара

Міжбанк

Вчора на відкритті міжбанку курс долара до гривні в продажу падав до позначки 26,75. Водночас курс євро перейшов до зростання, досягнувши 30,31 гривень.

Протягом дня курси були стабільними, проте на закритті міжбанку долар почав різко зростати і зупинився на позначці 26,82 долара. Євро стабілізувався і в кінці дня торгувався на рівні 30,22 гривень.

Готівковий ринок

Середній курс долара в українських обмінниках вчора опустився на пару копійок - до 26,84 гривень. Що стосується європейської валюти, євро додав 10 копійок, торгуючись на позначці 30,30 гривень.

Середній курс покупки долара на готівковому ринку був на рівні 26,63 (26,63 - 15 червня), продажу - 26,84 (26,86 - 15 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро 29,77 (29,71 - 15 червня), продажу - 30,30 (30,20 - 15 червня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля 3,41 (3,40 - 15 червня), продажу 3,87 (3,87 - 15 червня) грн за 10 рублів.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Національний банк УкраїниКурс долара
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