НБУ вперше з початку місяця підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 10 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,64 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 10 червня встановлено на такому рівні: 26,6412 гривень за 1 долар (0,0407 грн). При цьому курс долара на 9 червня становить 26,6005 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, долар безперервно дешевшав з 28 травня, після того, як він досяг рівня 27 гривень. До 9 червня курс долара впав до 26,60 гривень.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 9 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійок до 26,63 гривень за долар, курс купівлі до 26,60 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 29,99 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 9 червня довідковий курс на рівні 26,64 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 5 червня (26,60 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 26,72 гривень за долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 30,11 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,49 (26,53 - 5 червня), продажу - 26,72 (26,77 - 5 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,60 (29,69 - 5 червня), продажу - 30,11 (30,26 - 5 червня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,41 (3,41 - 5 червня), продажу 3,88 (3,88 - 5 червня) грн за 10 рублів.

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Автор: Олександр Білоус