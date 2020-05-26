Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 26 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,88 гривень за долар, курс купівлі - 26,86 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 29,38 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,8600 - 26,8800 грн/долар, євро 29,3660 - 29,3879 грн/євро, російський рубль 0,3777 - 0,3879 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,8600 26,8800 EUR/UAH 29,3660 29,3879 RUB/UAH 0,3777 0,3879

Торги по долару на міжбанку 25 травня 2020 року закрилися в діапазоні 26,8650 - 26,8850 грн/долар, євро 29,2667 - 29,2858 грн/євро, російський рубль 0,3744 - 0,3749 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,87 гривень за долар.

Нагадаємо, держборг України за квітень зріс на 1,05 млрд доларів до 81,43 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна планує одержати від МВФ до кінця травня близько 1,9 млрд доларів.