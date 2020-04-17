Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 17 квітня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 27,10 гривень за долар, курс купівлі - 27,07 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 29,36 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,0700 - 27,1000 грн/долар, євро 29,3357 - 29,3655 грн/євро, російський рубль 0,3660 - 0,3665 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0700 27,1000 EUR/UAH 29,3357 29,3655 RUB/UAH 0,3660 0,3665

Нагадаємо, 16 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1100 - 27,1500 грн/долар, євро 29,4875 - 29,5283 грн/євро, російський рубль 0,3654 - 0,3661 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 17 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,22 гривень за долар, що на 14 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 квітня встановлено на такому рівні: 27,2219 гривень за 1 долар (+0,1320 грн). При цьому курс долара на 16 квітня становить 27,0899 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, перший заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що в квітні 2020 року на валютному ринку України психологічні настрої змінилися на економічні розрахунки. Як зазначила Рожкова, за підсумками двох тижнів квітня НБУ викупив у резерви близько півмільярда доларів, сьогодні резерви складають 25 млрд доларів, і це майже рівень початку року.

За даними НБУ, перший місяць карантинних заходів запроваджених урядом для боротьби з коронавірусом, українська економіка і банківська система пройшли досить спокійно.