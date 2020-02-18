Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 18 лютого 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 24,42 гривень за долар, курс купівлі до 24,40 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 26,44 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,4000 - 24,4200 грн/долар, євро 26,4227 - 26,4419 грн/євро, російський рубль 0,3820 - 0,3825 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4000 24,4200 EUR/UAH 26,4227 26,4419 RUB/UAH 0,3820 0,3825

Нагадаємо, 17 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,4000 - 24,4300 грн/долар, євро 26,4447 - 26,4772 грн/євро, російський рубль 0,3844 - 0,3851 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,44 гривень за долар, що трохи нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 лютого встановлено на такому рівні: 24,4456 гривень за 1 долар (-0,0014 грн). При цьому курс долара на 17 лютого становить 24,4470 гривень за 1 долар.

За прогнозом аналітиків протягом тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,2/24,4 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 10-17 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 165,50 млн доларів, що в два рази менше, ніж тижнем раніше.