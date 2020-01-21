ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Новини » Економіка     21.01.2020 - 10:35
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав приблизно на 10 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 21 січня 2020 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 24,26 гривень за долар, курс купівлі до 24,23 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 26,90 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,2300 - 24,2600 грн/долар, євро 26,8686 - 26,9019 грн/євро, російський рубль 0,3913 - 0,3919 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,2300

24,2600

EUR/UAH

26,8686

26,9019

RUB/UAH

0,3913

0,3919

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 20 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,3000 - 24,3400 грн/долар, євро 26,9316 - 26,9735 грн/євро, російський рубль 0,3947 - 0,3955 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,32 гривень за долар, що на 7 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 січня встановлено на такому рівні: 24,3257 гривень за 1 долар (+0,0730 грн). При цьому курс долара на 20 січня становить 24,2527 гривень за 1 долар.

Зазначимо, аналітики протягом тижня очікують зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн.

НБУ на 21 січня підвищив офіційний курс долара Курс долара виріс на міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся