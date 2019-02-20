Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара перебуває біля рівня 27,10 грн/долар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 20 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 27,12 грн/доллар, курс в покупке до 27,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 30,75 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,900 - 27,1200 грн/доллар, евро 30,7281 - 30,7595 грн/евро, российский рубль 0,4114 - 0,4121 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0900 27,1200

EUR/UAH 30,7281 30,7595

RUB/UAH 0,4114 0,4121

Напомним, 19 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,1500 - 27,1700 грн/доллар, евро 30,7365 - 30,7564 грн/евро, российский рубль 0,4100 - 0,4108 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,18 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 февраля установлен на таком уровне: 2718,5914 гривен за 100 долларов (-6,198 гривен).