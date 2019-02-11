Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара перебуває біля рівня 27,10 грн/долар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 6 копеек до 27,11 грн/доллар, курс в покупке до 27,06 -гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 30,66 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,0600 - 27,1100 грн/доллар, евро 30,6129 - 31,6641 грн/евро, российский рубль 0,4119 - 0,4129 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0600 27,1100

EUR/UAH 30,6129 31,6641

RUB/UAH 0,4119 0,4129

Напомним, 8 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,1200 - 27,1700 грн/доллар, евро 30,7405 - 30,7944 грн/евро, российский рубль 0,4119 - 0,4131 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,89 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 февраля установлен на таком уровне: 2689,9993 гривен за 100 долларов (-0,4738 гривен).