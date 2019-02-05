Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 5 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 10 копеек до 27,28 грн/доллар, курс в покупке до 27,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 31,13 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,2500 - 27,2800 грн/доллар, евро 31,1031 - 31,1346 грн/евро, российский рубль 0,4150 - 0,4157 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,2500 27,2800

EUR/UAH 31,1031 31,1346

RUB/UAH 0,4150 0,4157

Напомним, 4 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,3650 - 27,3850 грн/доллар, евро 31,2672 - 31,2873 грн/евро, российский рубль 0,4164 - 0,4170 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,42 грн/доллар, что на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 февраля установлен на таком уровне: 2742,3692 гривен за 100 долларов (-14,7012 гривен).