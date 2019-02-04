Межбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 4 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 27,47 грн/доллар, курс в покупке до 27,44 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 31,43 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,4400 - 27,4700 грн/доллар, евро 31,4023 - 31,4339 грн/евро, российский рубль 0,4177 - 0,4186 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,4400 27,4700

EUR/UAH 31,4023 31,4339

RUB/UAH 0,4177 0,4186

Напомним, 1 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,4850 - 27,5150 грн/доллар, евро 31,5390 - 31,5707 грн/евро, российский рубль 0,4186 - 0,4193 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,57 грн/доллар, что на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 февраля установлен на таком уровне: 2757,0704 гривен за 100 долларов (-17,0256 гривен).