Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара прискорив зниження на міжбанку

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 1 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 6 копеек до 27,59 грн/доллар, курс в покупке до 27,56 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 31,59 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,5600 - 27,5950 грн/доллар, евро 31,5506 - 31,5907 грн/евро, российский рубль 0,4194 - 0,4202 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,5600 27,5950

EUR/UAH 31,5506 31,5907

RUB/UAH 0,4194 0,4202

Напомним, 31 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,6000 - 27,6500 грн/доллар, евро 31,6820 - 31,7366 грн/евро, российский рубль 0,4218 - 0,4228 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,74 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 1 февраля установлен на таком уровне: 2774,0960 гривен за 100 долларов (-1,4565 гривен).