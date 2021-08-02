Міжбанк відкрився зростанням курсу долара в перший день місяця

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 2 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 26,83 гривень за долар, курс в покупці до 26,81 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 31,87 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,8100 - 26,8300 грн/долар, євро 31,8583 - 31,8794 грн/євро, російський рубль 0,3665-0,3669 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара оновив річний мінімум. Офіційний курс гривні до долара на 2 серпня встановлено на такому рівні: 26,8168 гривень за 1 долар (-0,0699 грн). При цьому курс долара на 30 липня становить 26,8867 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, оскільки збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,9 грн.