Курс долара оновив річний мінімум

Національний банк України (НБУ) на 2 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,81 гривень за долар. Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 2 серпня встановлено на такому рівні: 26,8168 гривень за 1 долар (-0,0699 грн). При цьому курс долара на 30 липня становить 26,8867 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за рік. Нижче курс був тільки 2 липня 2020 року - 26,77 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)