Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 17 травня 2021 року у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 3 копійки до 27,58 гривень за долар, курс у купівлі до 27,56 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 32,49 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,5600 - 27,5800 грн/долар, євро 33,4661 - 33,4903 грн/євро, російський рубль 0,3736-0,3740 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 17 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,62 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 17 травня встановлено на такому рівні: 27,6273 гривень за 1 долар (-0,0045 грн). При цьому курс долара на 14 травня становить 27,6318 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився до мінімуму за 8 місяців. Нижче курс був тільки 2 вересня 2020 року - 27,6049 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.