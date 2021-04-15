Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 15 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,95 гривень за долар, курс купівлі до 27,93 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 33,48 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,9300 - 27,9500 грн/долар, євро 33,4601 - 33,4841 грн/євро, російський рубль 0,3624 - 0,3628 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 15 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс знизився на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 15 квітня встановлено на такому рівні: 27,9765 гривень за 1 долар (-0,0391 грн). При цьому курс долара на 14 квітня складає: 28,0156 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після того, як напередодні він піднявся вище 28 гривень.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.