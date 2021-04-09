Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 9 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,94 гривень за долар, курс купівлі до 27,92 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,19 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Нагадаємо, 8 квітня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9100 - 27,9300 грн/долар, євро 33,2024 - 33,2262 грн/євро, російський рубль 0,3619 - 0,3623 грн/рубль.До

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,9200 - 27,9400 грн/долар, євро 33,1780 - 33,1990 грн/євро, російський рубль 0,3634 - 0,3638 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 9 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс виріс на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 9 квітня встановлено на такому рівні: 27,9768 гривень за 1 долар (+0,0845 грн). При цьому курс долара на 8 квітня складає: 27,8923 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте протягом двох днів підряд.

Прогноз

Міжнародний валютний фонд поновив прогноз щодо курсу гривні до долара. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме в 2021 році 27,98 грн/долар.