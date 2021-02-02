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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Київ, Вівторок 02 лютого 2021 10:17
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар знову піднявся до рівня 28,15 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 2 лютого 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 10 копійок до 28,16 гривень за долар, курс купівлі до 28,13 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 33,98 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,1300 - 28,1600 грн/долар, євро 33,9529 - 33,9863 грн/євро, російський рубль 0,3701 - 0,3707 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 1 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 28,0100 - 28,0350 грн/долар, євро 33,8612 - 33,8915 грн/євро, російський рубль 0,3681 - 0,3686 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 2 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,06 гривень за долар. Курс знизився на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 2 лютого встановлено на такому рівні: 28,0603 гривень за 1 долар (-0,0721 грн). При цьому курс долара на 1 лютого становить: 28,1324 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,0/28,2 грн.

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