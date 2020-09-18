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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Автор: Олександр Білоус

Долар перебуває на рівні кінця березня

Курс долара на міжбанку за станом на 11:00 18 вересня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 28,18 гривень за долар, курс купівлі до 28,16 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 19 копійок до 33,42 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,1600 - 28,1800 грн/долар, євро 33,3893 - 33,4248 грн/євро, російський рубль 0,3751 - 0,3759 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,1600

28,1800

EUR/UAH

33,3893

33,4248

RUB/UAH

0,3751

0,3759

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Зазначимо, 17 вересня торги по долару закрилися в діапазоні: 28,1300 - 28,1500 грн/долар, євро 33,2159 - 33,2395 грн/євро, російський рубль 0,3735 - 0,3739 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,11 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Згідно з прогнозом групи ICU, на поточному тижні курс гривні може продовжити поступове ослаблення. При відсутності втручання Національного банку, в такій динаміці може відбутися ослаблення курсу гривні вище 28 грн/долар.

Як повідомляло РБК-Україна, проект державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривень за долар.

Прогноз погоди
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