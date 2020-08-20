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Курс долара перейшов до зниження на міжбанку

Київ, Четвер 20 серпня 2020 17:07
Курс долара перейшов до зниження на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар дешевшає після двох днів зростання

Курс долара на міжбанку в продаж 20 серпня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 27,38 гривень за долар, курс купівлі до 27,35 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 39 копійок до 32,39 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,3550 - 27,3800 грн/долар, євро 32,3691 - 32,3987 грн/євро, російський рубль 0,3745 - 0,3704 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,3550

27,3800

EUR/UAH

32,3691

32,3987

RUB/UAH

0,3745

0,3704

Курс долара перейшов до зниження на міжбанку

Відзначимо, 19 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,4300 - 27,4600 грн/долар, євро 32,7541 - 32,7899 грн/євро, російський рубль 0,3745 - 0,3750 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 20 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 18 копійок до 27,63 гривень за долар. Курс євро виріс на 2 копійки до 32,71 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,32 (27,22 - 19 серпня), продажу - 27,63 (27,45 - 19 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,22 (32,17 - 19 серпня), продажу - 32,71 (32,69 - 19 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,45 - 19 серпня), продажу 3,82 (3,82 - 19 серпня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 21 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,48 гривень за долар, що на 17 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 21 серпня встановлено на такому рівні: 27,4812 гривень за 1 долар (+0,1652 грн). При цьому курс долара на 20 серпня становить 27,3160 гривень за 1 долар.

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