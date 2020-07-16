Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 16 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,24 гривень за долар, курс купівлі до 27,22 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 31,05 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,2200 - 27,2400 грн/долар, євро 31,0536 - 31,0536 грн/євро, російський рубль 0,3818 - 0,3823 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,2200 27,2400 EUR/UAH 31,0308 31,0536 RUB/UAH 0,3818 0,3823

нагадаємо, 15 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 27,1550 - 27,1750 грн/долар, євро 31,0300 - 31,0528 грн/євро, російський рубль 0,3821 - 0,3825 грн/рубль

Національний банк України (НБУ) на 16 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,11 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, Верховна рада планує 16 липня призначити главою НБУ Кирила Шевченка.

Згідно з прогнозами аналітиків групи ICU, на цьому тижні валютний курс продовжить коливатися близько 27 гривень/долар. При цьому головний фактор, що впливає на ринок, - призначення нового голови НБУ.