Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар почав дорожчати після тривалого зниження

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 9 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійок до 26,63 гривень за долар, курс купівлі до 26,60 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 29,99 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,6000 - 26,6300 грн/долар, євро 29,9675 - 29,9986 грн/євро, російський рубль 0,3874 - 0,3880 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6000 26,6300 EUR/UAH 29,9675 29,9986 RUB/UAH 0,3874 0,3880

Торги по долару на міжбанку 5 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,5800 - 26,6100 грн/долар, євро 30,0354 - 30,0666 грн/євро, російський рубль 0,3886 - 0,3893 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 9 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,60 гривень за долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Згідно з прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні.

Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,3/26,5 грн.

Зазначимо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) у вівторок, 9 червня, має намір схвалити програму з Україною Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів.

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Автор: Олександр Білоус