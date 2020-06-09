Межбанк открылся ростом курса доллара

Доллар начал дорожать после длительного снижения
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 9 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копеек до 26,63 гривен за доллар, курс в покупке до 26,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 29,99 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,6000 - 26,6300 грн/доллар, евро 29,9675 - 29,9986 грн/евро, российский рубль 0,3874 - 0,3880 грн/рубль.
|
Валюта
|
Bid
|
Offer
|
USD/UAH
|
26,6000
|
26,6300
|
EUR/UAH
|
29,9675
|
29,9986
|
RUB/UAH
|
0,3874
|
0,3880
Торги по доллару на межбанке 5 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,5800 - 26,6100 грн/доллар, евро 30,0354 - 30,0666 грн/евро, российский рубль 0,3886 - 0,3893 грн/рубль.
Национальный банк Украины (НБУ) на 9 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,60 гривен за доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Согласно прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне.
Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,5 грн.
Отметим, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) во вторник, 9 июня, намерен одобрить программу с Украиной Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Александр Белоус