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Межбанк открылся ростом курса доллара

Новости » Экономика     09.06.2020 - 10:57
Межбанк открылся ростом курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар начал дорожать после длительного снижения

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 9 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копеек до 26,63 гривен за доллар, курс в покупке до 26,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 29,99 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,6000 - 26,6300 грн/доллар, евро 29,9675 - 29,9986 грн/евро, российский рубль 0,3874 - 0,3880 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,6000

26,6300

EUR/UAH

29,9675

29,9986

RUB/UAH

0,3874

0,3880

Межбанк открылся ростом курса доллара

Торги по доллару на межбанке 5 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,5800 - 26,6100 грн/доллар, евро 30,0354 - 30,0666 грн/евро, российский рубль 0,3886 - 0,3893 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,60 гривен за доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Согласно прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне.

Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,5 грн.

Отметим, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) во вторник, 9 июня, намерен одобрить программу с Украиной Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов.

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Автор: Александр Белоус

Теги Курс доллара Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
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