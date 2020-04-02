Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 2 квітня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,71 гривень за долар, курс купівлі до 27,65 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 30,33 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,6500 - 27,7100 грн/долар, євро 30,2739 - 30,3369 грн/євро, російський рубль 0,3552 - 0,3369 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6500 27,7100 EUR/UAH 30,2739 30,3369 RUB/UAH 0,3552 0,3369

Нагадаємо, 1 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,6400 - 27,6900 грн/долар, євро 30,2105 - 30,2624 грн/євро, російський рубль 0,3505 - 0,3514 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 2 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар, що на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 2 квітня встановлено на такому рівні: 27,7538 гривень за 1 долар (+0,1249 грн). При цьому курс долара на 1 квітня становить 27,6289 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, глава Національного банку України Яків Смолій заявив, що більша частина коштів, які Україна розраховує отримати від МВФ, повинна бути спрямована на покриття дефіциту держбюджету і створення Стабілізаційного фонду для боротьби з коронавірусом.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, ситуація на валютному ринку і курс долара будуть залежати від обсягу коштів, виділених Україні Міжнародним валютним фондом, а також швидкості прийняття цього рішення. Якщо Україні отримає 10 млрд доларів, то курс може залишитися на рівні 28 грн/долар.