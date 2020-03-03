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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Новини » Фінанси     03.03.2020 - 10:50
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар наблизився до рівня 25,00 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 3 березня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 6 копійок до 24,95 гривень за долар, курс купівлі 24,93 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 27,75 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,9300 - 24,9500 грн/долар, євро 27,7296 - 27,7518 грн/євро, російський рубль 0,3750 - 0,3754 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,9300

24,9500

EUR/UAH

27,7296

27,7518

RUB/UAH

0,3750

0,3754

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 2 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,8750 - 24,8950 грн/долар, євро 27,6759 - 27,6931 грн/євро, російський рубль 0,3712 - 0,3716 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,59 гривень за долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 березня встановлено на такому рівні: 24,5900 гривень за 1 долар (+0,0290 грн). При цьому курс долара на 2 березня становить 24,5610 гривень за 1 долар.

Аналітики прогнозують зростання курсу долара протягом тижня. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,5/24,7 грн.

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 24-28 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 81,00 млн доларів, що на 44 млн доларів менше, ніж тижнем раніше. З початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 1082,00 млн доларів і продав на 295,00 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 787,00 млн доларів.

НБУ на 3 березня значно підвищив офіційний курс долара Курс долара прискорив зростання на міжбанку
Теми: Курс долара
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