Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара піднявся до рівня 24,50 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 24 лютого 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 24,49 гривень за долар, курс в покупці до 24,46 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 26,51 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,4600 - 24,4900 грн / долар, євро 26,4882 - 26,5153 грн / євро, російський рубль 0,3749 - 0,3755 грн / рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4600 24,4900 EUR/UAH 26,4882 26,5153 RUB/UAH 0,3749 0,3755

Нагадаємо, 21 лютого 2020 року торги по долару на міжбанківському валютному ринку відкрилися в діапазоні 24,4500 - 24,4700 грн / долар, євро 26,4940 - 26,5162 грн / євро, російський рубль 0,3792 - 0,3997 грн / рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,45 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 лютого встановлено на такому рівні: 24,4530 гривень за 1 долар (-0,0247 грн). При цьому курс долара на 21 лютого становить 24,4777 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 17-21 лютого 2020 роки купив на міжбанківському валютному ринку 125,00 млн доларів, що на 40,5 млн доларів менше, ніж тижнем раніше.

Аналітики очікують протягом найближчого тижня незначне зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,2 / 24,4 грн.