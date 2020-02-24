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Межбанк открылся ростом курса доллара

Новости » Финансы     24.02.2020 - 10:41
Межбанк открылся ростом курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара поднялся до уровня 24,50 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 24 февраля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 24,49 гривен за доллар, курс в покупке до 24,46 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 26,51 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,4600 - 24,4900 грн/доллар, евро 26,4882 - 26,5153 грн/евро, российский рубль 0,3749 - 0,3755 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,4600

24,4900

EUR/UAH

26,4882

26,5153

RUB/UAH

0,3749

0,3755

Межбанк открылся ростом курса доллара

Напомним, 21 февраля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4500 - 24,4700 грн/доллар, евро 26,4940 - 26,5162 грн/евро, российский рубль 0,3792 - 0,3997 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,45 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 февраля установлен на таком уровне: 24,4530 гривен за 1 доллар (-0,0247 грн). При этом курс доллара на 21 февраля составляет 24,4777 гривен за 1 доллар.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 17-21 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 125,00 млн долларов, что на 40,5 млн долларов меньше, чем неделей ранее.

Аналитики ожидают в течение ближайшей недели незначительное снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,2/24,4 грн.

НБУ на 24 февраля снизил официальный курс доллара Аналитики прогнозируют снижение курса доллара
Темы: Курс доллара
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