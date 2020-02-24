НБУ на 24 лютого знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 24 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,45 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 24 лютого встановлено на такому рівні: 24,4530 гривень за 1 долар (-0,0247 грн). При цьому курс долара на 21 лютого становить 24,4777 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 21 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії курс продажу знизився на 1 копійку до 24,45 гривень за долар, курс купівлі до 24,42 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 26,43 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 21 лютого довідковий курс на рівні 24,45 грн/долар, знизивши його порівняно з 20 лютого (24,48 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 21 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 24,49 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 26,53 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,27 (24,29 - 20 лютого), продажу - 24,49 (24,52 - 20 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,20 (26,19 - 20 лютого), продажу - 26,53 (26,55 - 20 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,52 (3,55 - 20 лютого), продажу 3,87 (3,88 - 20 лютого) грн за 10 рублів.