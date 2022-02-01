Курс долара падає третій день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 2 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,31 гривень за долар. Курс знизився на 14 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 2 лютого 2022 року встановлено на такому рівні: 28,318 гривень за 1 долар (-0,1375 грн). При цьому курс долара на 1 лютого становить: 28,4555 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується третій день поспіль після досягнення максимуму з лютого 2015 року.

Скріншот (bank.gov.ua)