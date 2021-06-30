ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Курс долара на міжбанку зріс на 10 копійок

Новость на русском →
Україна, Середа 30 червня 2021 17:13
Курс долара на міжбанку зріс на 10 копійок Фото: курс долара виріс на 10 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 30 червня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 10 копійок до 27,30 гривень за долар, курс в покупці до 27,28 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 6 копійок до 32,41 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,2800 - 27,3000 грн/долар, євро 32,3840 - 32,4137 грн/євро, російський рубль 0,3741 - 0,3746 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку зріс на 10 копійок

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 25 червня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,1800 - 27,2000 грн/долар, євро 32,3278 - 32,3516 грн/євро, російський рубль 0,3740 - 0,3744 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс долара знову виріс після різкого падіння напередодні

Курс гривні до долара на 1 липня встановлено на такому рівні: 27,2275 гривень за 1 долар (+0,0512 грн). При цьому курс долара на 30 Червня становить 27,1763 гривень за 1 долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро Курс рубля
NEWS
Кулеба: українці та росіяни - два різних народи
Кулеба: українці та росіяни - два різних народи
DAILY
Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі