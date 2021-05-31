Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 31 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 27,51 гривень за долар, курс в покупці до 27,49 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 33,53 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,4900 - 27,5150 грн/долар, євро 33,5130 - 33,5346 грн/євро, російський рубль 0,3746-0,3750 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 31 Травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,50 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 31 травня встановлено на такому рівні: 27,5004 гривень за 1 долар (-0,0256 грн). При цьому курс долара на 28 травня становить 27,526 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара падає протягом двох днів поспіль.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня значної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.