Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

Курс долара перебуває біля рівня 27,20 грн/долар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 18 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 27,24 грн/доллар, курс в покупке до 27,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 30,77 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,2000 - 27,2400 грн/доллар, евро 30,7332 - 30,7757 грн/евро, российский рубль 0,4106 - 0,4114 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,2000 27,2400

EUR/UAH 30,7332 30,7757

RUB/UAH 0,4106 0,4114

Напомним, 15 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,2200 - 27,2500 грн/доллар, евро 30,6745 - 30,7053 грн/евро, российский рубль 0,4082 - 0,4091 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,24 грн/доллар, что на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 февраля установлен на таком уровне: 2724,7894 гривен за 100 долларов (+8,7933 гривен).