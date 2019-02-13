Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

Курс долара знаходиться вище рівня 27,00 грн/долар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 13 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 27,09 грн/доллар, курс в покупке до 27,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 30,66 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,0700 - 27,0900 грн/доллар, евро 30,6513 - 30,6685 грн/евро, российский рубль 0,4119 - 0,4123 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0700 27,0900

EUR/UAH 30,6513 30,6685

RUB/UAH 0,4119 0,4123

Напомним, 12 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0700 - 27,1100 грн/доллар, евро 30,5809 - 30,6234 грн/евро, российский рубль 0,4123 - 0,4131 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,00 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 февраля установлен на таком уровне: 2700,7494 гривен за 100 долларов (-5,0222 гривен).