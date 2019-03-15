Міжбанк відкрився невеликим зниженням курс долара

Долар подешевшав на 3 копійки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 15 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 3 копейки до 26,89 грн/доллар, курс в покупке - 26,84 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 30,45 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,8400 - 26,8900 грн/доллар, евро 30,3989 - 30,4502 грн/евро, российский рубль 0,4102 - 0,4111 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8400 26,8900

EUR/UAH 30,3989 30,4502

RUB/UAH 0,4102 0,4111

Напомним, 14 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8700- 26,9200 грн/доллар, евро 30,3684 - 30,4142 грн/евро, российский рубль 0,4102 - 0,4111 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,71 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 марта установлен на таком уровне: 2671,6488 гривен за 100 долларов (+1,3557 гривен).