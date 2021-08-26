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Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 26 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійки до 26,74 гривень за долар, курс в покупці до 26,72 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 6 копійок до 31,47 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,7250 - 26,7450 грн/долар, євро 31,4473 - 31,4708 грн/євро, російський рубль 0,3608 - 0,3614 грн/рубль.

Нагадаємо, торги по долару 25 серпня закрилися в діапазоні: долар 26,7200 - 26,7400 грн/долар, євро 31,3879 - 31,4114 грн/євро, російський рубль 0,3610 - 0,3614 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара зростає третій день поспіль після падіння до річного мінімуму. Офіційний курс гривні до долара на 26 серпня встановлено на такому рівні: 26,7074 гривень за 1 долар (+0,0356 грн). При цьому курс долара на 25 серпня становить 26,6718 гривень за 1 долар.

Прогноз

Протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,65 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.

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