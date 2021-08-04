Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 4 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійки до 26,8850 гривень за долар, курс в покупці до 26,8650 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 31,92 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,86500 - 26,8850 грн/долар, євро 31,9048 - 31,9286 грн/євро, російський рубль 0,3689-0,3692 грн/рубль.

Курс НБУ

НБУ трохи знизив курс долара. Офіційний курс гривні до долара на 4 серпня встановлено на такому рівні: 26,8411 гривень за 1 долар (-0,0033 грн). При цьому курс долара на 3 серпня становить 26,8444 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, так як збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,9 грн.