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НБУ трохи знизив курс долара

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Україна, Вівторок 03 серпня 2021 16:05
НБУ трохи знизив курс долара Фото: курс долара впав менш ніж 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 4 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,84 гривень за долар. Курс менш ніж 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 4 серпня встановлено на такому рівні: 26,8411 гривень за 1 долар (-0,0033 грн). При цьому курс долара на 2 серпня становить 26,8444 гривень за 1 долар.

НБУ трохи знизив курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.

НБУ трохи знизив курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара перейшов до зниження на міжбанку. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 3 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,86 гривень за долар, курс в покупці до 26,84 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 31,89 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, так як збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро-в діапазоні 31,2-31,9 грн.

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