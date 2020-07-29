Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 29 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 0,5 копійки до 27,735 гривень за долар, курс купівлі до 27,64 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 32,45 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,6400 - 27,6700 грн/долар, євро 32,5564 - 32,5858 грн/євро, російський рубль 0,3834 - 0,3839 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7100 27,7350 EUR/UAH 32,5564 32,5858 RUB/UAH 0,3834 0,3839

Відзначимо, 28 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 27,7100 - 27,7300 грн/долар, євро 32,5121 - 32,5245 грн/євро, російський рубль 0,3816 - 0,3822 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,68 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив проти штучної девальвації гривні, зазначивши, що курс регулюється ринком.

Згідно з прогнозом групи ICU, на поточному тижні курс долара продовжить коливатися і знову спробує подолати позначку 28 гривень.