Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 5 грудня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 23,89 гривень за долар, курс купівлі до 23,86 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 26,48 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,8600 - 23,8900 грн/долар, євро 26,4559 - 26,4868 грн/євро, російський рубль 0,3737 - 0,3746 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,8600 23,8900 EUR/UAH 26,4559 26,4868 RUB/UAH 0,3737 0,3746

Нагадаємо, 3 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,8800 - 23,9000 грн/долар, євро 26,5091 - 26,5290 грн/євро, російський рубль 0,3736 - 0,3741 грн/рубль.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 5 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,93 гривень за долар, що майже 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 грудня встановлено на такому рівні: 2393,0282 гривень за 100 доларів (-0,8934 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 4 грудня - 2393,9216 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (14 січня 2016 року) - 2364,196 гривень за 100 доларів.

Зазначимо, аналітики прогнозують протягом тижня зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,7/23,9 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 3 грудня 2019 року залучило до державного бюджету 4,655 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 26 листопада обсяг був 2,388 млрд грн.

Приплив коштів нерезидентів в держоблігації є однією з головних причин зміцнення гривні в цьому році.