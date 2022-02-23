Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 23 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 4 копійки до 29,10 гривень за долар, курс в покупці до 29,08 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 32,99 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 29,0800 - 29,1000 грн/долар, євро 32,9738 - 32,9964 грн/євро, російський рубль 0,3673 - 0,3677 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 23 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,98 гривень за долар. Курс зріс на 50 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня при збереженні ескалації очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,7 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,6/28,8 грн.