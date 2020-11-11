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Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Київ, Середа 11 листопада 2020 17:13
Курс долара продовжив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар піднявся до рівня 28,20 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 10 листопада 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 28,19 гривень за долар, курс купівлі до 28,18 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 33,12 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,1800 - 28,1950 грн/долар, євро 33,1115 - 33,1291 грн/євро, російський рубль 0,3668 - 0,3671 грн/рубль.

Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Відзначимо, 6 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,1500 - 28,1750 грн/долар, євро 33,2535 - 33,2831 грн/євро, російський рубль 0,3673 - 0,3678 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 12 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,16 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 12 листопада встановлено на такому рівні: 28,1610 гривень за 1 долар (+0,0404 грн). При цьому курс долара на 11 листопада становить 28,1206 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс росте другий день поспіль після того, як він знижувався протягом чотирьох днів.

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