Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 23 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,89 гривень за долар, курс купівлі до 27,87 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 32,28 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,8700 - 27,8900 грн/долар, євро 32,2678 - 32,2854 грн/євро, російський рубль 0,3924 - 0,3928 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,8700 27,8900 EUR/UAH 32,2678 32,2854 RUB/UAH 0,3924 0,3928

Відзначимо, 22 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 27,8200 - 27,8450 грн/долар, євро 32,2433 - 32,2695 грн/євро, російський рубль 0,3928 - 0,3935 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 23 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 гривень за долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, новий глава НБУ Кирило Шевченко під час з послами країн Великої сімки заявив, що монетарна політика, режим інфляційного таргетування і режим гнучкого курсу будуть збережені.

За прогнозом аналітиків ICU, курс долара може вирости до рівня 28 гривень/долар до кінця цього тижня, якщо НБУ і далі не буде приймати участі на валютному ринку.