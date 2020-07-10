Курс долара на міжбанку піднявся вище 27 гривень

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 9 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 10 липня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 9 копійок до 27,04 гривень за долар, курс купівлі - 27,01 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 30,57 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,0100 - 27,0400 грн/долар, євро 30,5456 - 30,5768 грн/євро, російський рубль 0,3812 - 0,3818 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0100 27,0400 EUR/UAH 30,5456 30,5768 RUB/UAH 0,3812 0,3818

Відзначимо, 9 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,9200 - 26,9500 грн/долар, євро 30,4922 - 30,5262 грн/євро, російський рубль 0,3811 - 0,3817 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 10 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 27,06 гривень за долар. Курс євро знизився на 11 копійок до 30,52 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,84 (26,83 - 9 липня), продажу - 27,06 (27,05 - 9 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,02 (30,12 - 9 липня), продажу - 30,52 (30,63 - 9 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,41 - 9 липня), продажу 3,85 (3,85 - 9 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 13 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,95 гривень за долар, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 13 липня встановлено на такому рівні: 26,9505 гривень за 1 долар (+0,017 грн). При цьому курс долара на 10 липня становить 26,9335 гривень за 1 долар.