Міжбанк відкрився подальшим падінням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 16 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 13 копійок до 28,10 гривень за долар, курс в покупці до 28,08 гривень за долар. Курс євро у продажу не змінився-31,96 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Нагадаємо, 15 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,2100 - 28,2300 грн/долар, євро 31,9450 - 31,9648 грн/євро, російський рубль 0,3719 - 0,3724 грн/рубль.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 28,0800 - 28,1000 грн/долар, євро 31,9466 - 31,9637 грн/євро, російський рубль 0,3742 - 0,3748 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 16 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,24 гривень за долар. Курс впав на 29 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.