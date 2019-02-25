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Мей заявила, що не подасть у відставку після Brexit

Новини » Політика    25.02.2019 - 12:13
Мей заявила, що не подасть у відставку після Brexit
Фото: Тереза Мей (nato.int)

Мей заявила, що її робота - це не тільки виконати Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей заявила, що не планує йти з посади після Brexit (вихід Британії з ЄС, - ред.). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sky News.

За словами Мей, Британія вийде з блоку 29 березня.

"У грудні я дуже чіткий дала зрозуміти, що моя робота - це не тільки виконати Brexit, насправді є внутрішня порядок денний, який я виконую" - сказала вона.

Нагадаємо, міністр праці і у справах пенсій Ембер Радд, лорд-канцлер і міністр юстиції Девід Гок, міністр у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії Грег Кларк виступили з вимогою відкласти Brexit. Міністри заявили, що, якщо найближчим часом не буде рішення по виходу Британії з ЄС, вони готові кинути виклик прем’єрці Терезі Мей і проголосувати за затримку Brexit.

Раніше повідомлялось, що старші міністри уряду Британії хочуть, щоб прем'єр-міністр Тереза Мей пішла у відставку. Міністри хочуть відставки Мей після завершення першого етапу переговорів щодо Brexit і, щоб вона дала можливість провести наступний етап переговорів новому лідеру.

Як відомо, Brexit може бути відкладено до 2021 року згідно з планами, які вивчають найбільш високопоставлені чиновники ЄС.

 

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