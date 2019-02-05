Мей та Юнкер обговорять в четвер Brexit

Сьогодні Мей відвідала Північну Ірландію

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг, 7 февраля, в Брюсселе встретится с президентом Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер с целью поиска выхода из тупика в вопросе соглашения о Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Mirror.

В Еврокомиссии отметили, что Юнкер примет Мэй через день после встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, который направляется к бельгийской столице, чтобы обсудить подготовку к Brexit без соглашения.

Отмечается, что сегодня Мэй собрала свой кабинет и посетила Северную Ирландию, стремясь заручиться поддержкой относительно пересмотра части соглашения о Brexit.

Напомним, главный дипломат ЕС по вопросу Brexit Мишель Барнье заявил, что Евросоюз не вернется к обсуждению условий сделки с Brexit.

Также канцлер Германии Ангела Меркель не поддерживает инициативы пересмотра соглашения о Brexit. "Пересмотр соглашения между Брюсселем и Лондоном не значится в повестке дня", - сказала Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио.

РБК-Украина писало, что Еврокомиссия приняла решение по комплекса чрезвычайных мер на случай сценария Brexit без соглашения по образовательной программе Erasmus+, по координации социального обеспечения из бюджета ЕС.