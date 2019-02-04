ЄС відмовився повертатися до переговорів по Brexit

Фото: Мішель Барньє (flickr.com/eppofficial)

ЄС готовий працювати над альтернативними рішеннями тільки під час перехідного періоду

Головний дипломат ЄС з питання Brexit Мішель Барньє заявив, що Євросоюз не повернеться до обговорення умов угоди з Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Барньє.

"Ми дотримуємося єдиної думки, що питання про угоду щодо виходу Британії з ЄС не може бути знову відкритий. Страхувальний план - єдине робоче рішення по ірландської кордоні на сьогоднішній день. ЄС готовий працювати над альтернативними рішеннями під час перехідного періоду", - написав він.

Також канцлер Німеччини Ангела Меркель не підтримує ініціативи перегляду угоди з Brexit. "Перегляд угоди між Брюсселем і Лондоном не значиться на порядку денному", - сказала Меркель на прес-конференції за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе в Токіо.

Раніше повідомлялося, що у прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей є нові ідеї і підтримка британських парламентаріїв для відновлення переговорів з ЄС щодо Brexit.

Зазначимо, євродепутат від польської партії "Право і справедливість" Ришард Чарнецький заявив, що Британія вийде з ЄС (Brexit) на 9 місяців пізніше, ніж планувалося.

РБК-Україна писало, що Єврокомісія прийняла рішення по комплексу надзвичайних заходів на випадок сценарію Brexit без угоди за освітньою програмою Erasmus+, щодо координації соціального забезпечення з бюджету ЄС.